Apex Legends: Strategie e Trucchi per giocare con Caustic

Grazie alle sue abilità con il gas velenoso, Caustic si presenta come uno dei personaggi più letali di Apex Legends. Di seguito vi spieghiamo come utilizzare al meglio questa leggenda sul campo di battaglia, dandovi alcuni consigli sulle migliori strategie seguire.

Abilità di Caustic

Tutte le abilità di Caustic sono basate sull'utilizzo del gas velenoso. Le sue bombole di gas possono rivelarsi una trappola mortale contro i nemici, in particolare quando vengono nascoste dietro agli angoli per creare un effetto sorpresa.

Possono rivelarsi molto utili anche per contrastare le ultimate dei nemici. La sua abilità passiva è Visione Nox (potrete avvistare i nemici mentre questi si muovono attraverso il vostro gas), la sua abilità tattica è Trappola gas Nox (con cui sarà possibile posizionare fino a 6 contenitori che rilasciano gas Nox quando questi vengono innescati dai nemici) e la sua abilità ultimate è Granata gas Nox (potrete ricoprire una vasta area con il gas Nox).

Strategie e Trucchi per usare Caustic

Le trappole al gas di Caustic sono particolarmente utili nella prima e nell'ultima fase della partita. Potete piazzarle in anticipo per ostacolare i giocatori che corrono verso i bottini. Verso la fine del match, invece, potete piazzarle all'interno del cerchio per renderle ancora più difficili da evitare.

Piazzate le trappole vicino alle porte e alle aree di passaggio, scoraggiando gli avversari dal saltarvi addosso. Questa tattica si rivelerà particolarmente utile mentre rianimate i compagni di squadra, oppure quando vi dedicate alla raccolta dei bottini.

Se i nemici stanno cercando di sfuggire alla tempesta, assicuratevi di posizionare le trappole sul loro percorso per renderlo ancora più ostico.

L'ultimate di Caustic può essere utilizzata per disorientare i nemici, un po' come fareste con una granata fumogena. Questo può consentirvi di attaccarli di sorpresa o di scappare da una situazione pericolosa.

Le abilità di Caustic si abbinano bene con quelle di Bloodhound, dato che quest'ultimo può seguire i nemici attraverso il gas. I giocatori farebbero bene anche a usare l'ottica che evidenzia gli avversari.

Atterrare sulle zone della mappa ricche di bottini è sempre una buona idea con Caustic. Potete mantenere i nemici alla larga utilizzando le trappole, procurandovi nel frattempo le armi migliori sul campo di battaglia.

Le trappole possono essere usate anche per bloccare le porte. Ciò è particolarmente utile se state cercando di impedire l'ingresso di un nemico, o se state cercando di tenere un nemico intrappolato in un'area infestata dal vostro gas.

Parlando più nello specifico della Ultimate di Caustic, questa si rivelerà molto efficace per tendere un agguato a una squadra avversaria. Posizionare il gas correttamente costringerà i nemici a muoversi in una determinata direzione, permettendovi di eliminarli facilmente. L'abilità Ultimate può essere sfruttata anche negli spazi chiusi, in modo che i nemici rimangano intrappolati e subiscano parecchi danni nel tempo.