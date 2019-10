Apex Legends è un successo: superati i 70 milioni di giocatori

Nonostante non sia paragonabile al successo ottenuto da Epic Games con il suo Fortnite Battaglia Reale, Apex Legends continua a macinare guadagni e nell'ultimo periodo è riuscito a superare i 70 milioni di utenti.

La notizia è emersa in occasione di un recente incontro con gli investitori di Electronic Arts, durante il quale l'azienda ha confermato nuovamente il proprio interesse nei confronti dei titoli a supporto continuo proprio come il battle royale di Respawn Entertainment. I numeri citati sopra fanno riferimento al solo periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre 2019 e non considera quindi il possibile arrivo di nuovi utenti grazie al recente debutto della nuova mappa, della Stagione 3, di Crypto e dell'evento di Halloween. Insomma, è altamente probabile che l'attuale numero di giocatori sia ancor più alto di quello annunciato da EA.

Tra gli altri titoli che hanno superato le aspettative dell'azienda troviamo anche:

FIFA 20 Ultimate Team, i cui giocatori unici sono aumentati del 22% rispetto allo scorso anno

Madden 20 Ultimate Team, con un numero di giocatori del 19% superiori a quelli del 2018

The Sims 4, la cui base d'utenza cresce del 40% all'anno

A proposito del battle royale, sapevate che il Radius di Apex Legends è stato nuovamente depotenziato?