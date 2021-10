APEX Legends supera COD Warzone e Fortnite su Twitch

APEX Legends supera Fortnite e Call of Duty Warzone su Twitch, riprendendosi lo scettro di Battle Royale per PC e console più popolare sulla piattaforma viola, indubbiamente un bel risultato per il gioco di Respawn.

Call of Duty Warzone è in crisi su Twitch, lo sparatutto Activision sta vivendo una crisi di spettatori come accade spesso nella seconda metà dell'anno, l'effetto traino generato da Black Ops Cold War è scomparso e il pubblico sta aspettando l'uscita di Call of Duty Vanguard a novembre, per questo il Battle Royale sembra avere una fanbase ridotta rispetto ai mesi precedenti.

APEX Legends dal canto suo ha vissuto una prima parte dell'anno non proprio positiva, negli ultimi mesi però in molti hanno riscoperto il gioco, tra questi anche alcuni streamer di grande successo che hanno contribuito ovviamente a portare molti spettatori e utenti in-game. Durante l'estate APEX Legends ha raggiunto quota 270 milioni di ore di visualizzazione, più di Fortnite, COD Warzone e PlayerUnknown's Battlegrounds.

A superare APEX Legends ci pensa però Garena Free Fire, gioco mobile free to play che nello stesso periodo ha accumulato oltre 326 milioni di ore visualizzate.