Apex Legends, svelata la Stagione 3: data di lancio, l'arrivo di Crypto e altro ancora

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno svelato ufficialmente la Stagione 3 di Apex Legends, che prenderà ufficialmente il via il primo ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Tanto per cominciare, è stato svelato quello che ormai era diventato un vero e proprio segreto di Pulcinella: la prossima Leggenda ad unirsi al roster sarà proprio Crypto, un uomo "alla moda, tranquillo e specializzato nel piazzamento di droni di sorveglianza che utilizza per partecipare alla battaglia tenendosi lontano dai riflettori". La Stagione 3, ovviamente, offrirà anche un nuovo Battle Pass acquistabile con 950 Monete Apex che offrirà oltre 100 ricompense sbloccabili, tra cui figureranno skin leggendarie, Pack Apex e molto altro,

Per l'occasione verranno introdotte anche una nuova arma, il Charge Rifle (un'arma a energia estremamente potente in grado di uccidere con un sol colpo ben assestato) e la seconda serie della Modalità Classificata. Per celebrare l'annuncio, il team di sviluppo ha pubblicato il corto animato che potete visionare in cima a questa notizia: intitolato "Forever Family", narra la storia delle origini della nuova Leggenda, Crypto.