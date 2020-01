Apex Legends: svelate in video le novità di Assimilation, la Stagione 4

I ragazzi di Respawn Entertainment mantengono la parola data e, nel corso dell'ultimo evento in streaming tenuto su YouTube, annunciano ufficialmente Assimilation, la Stagione 4 di Apex Legends. Ecco allora tutte le novità di gameplay della nuova fase del battle royale gratuito di Electronic Arts su PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato di presentazione di Assimilation illustra le sorprese che hanno in serbo per noi gli sviluppatori statunitensi, a cominciare dalla conferma dei rumor di queste settimane che suggerivano l'introduzione di Forge come nuova Leggenda.

Il Devstream di Respawn fissa la data di lancio della quarta Stagione di Apex Legends per la giornata di martedì 4 febbraio, con approdo simultaneo su PC, PlayStation 4 e Xbox One attraverso il consueto down dei server propedeutico all'arrivo dell'aggiornamento gratuito.

Oltre a Forge, la prossima Stagione dello sparatutto gratuito di EA aggiungerà una nuova arma, il fucile da cecchino Sentinel. Sempre a partire dal 4 febbraio sarà assisteremo all'ingresso di un Battle Pass inedito, con la proverbiale suddivisione delle attività da svolgere e degli oggetti da sbloccare tra Tier gratuiti e premium.



La Stagione 4 offrirà delle sorprese anche per quanto riguarda le ambientazioni, con la "divisione" delle arene che andranno a caratterizzare le sfide classificate: World's Edge sarà infatti disponibile dal 3 febbraio al 23 marzo, mentre Kings Canyon verrà reintrodotta dal 24 marzo al 5 maggio. La versione notturna di Canyon dei Re farà invece da sfondo alle battaglie multiplayer per soli due giorni, dal 24 al 25 gennaio.



Maggiori informazioni su Assimilation verranno condivise dagli autori americani nel corso dei prossimi giorni: nel frattempo, in cima alla notizia trovate la registrazione dello streaming organizzato da Respawn per svelare la Stagione 4 di Apex Legends e offrirci una veloce infarinatura sui suoi contenuti.