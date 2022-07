Apex Legends, svelati dettagli sulla Season 14 e sul nuovo personaggio!

Sembra che gli sviluppatori del battle royale Apex Legends abbiano accidentalmente svelato, prima del tempo, le informazioni sui nuovi contenuti in arrivo nel gioco.

Alcuni utenti hanno infatti pubblicato dei post su Reddit, dove affermano di essersi imbattuti in una schermata pubblicitaria che li invitava a guardare un video su "Hunted": quella che sembrerebbe essere la nuova season di Apex Legends. Il banner, che indicava l'uscita di Hunted per il prossimo 9 agosto, includeva anche un artwork del prossimo personaggio giocabile: Vantage. Trovate l'immagine in calce alla news.

Queste informazioni, totalmente in linea con quanto anticipato dai dataminers nell'ultimo periodo, sarebbero però state condivise solo accidentalmente dagli sviluppatori. Il banner era infatti accessibile solo per una ristretta cerchia di utenti, e rimandava a un video di approfondimento non ancora pubblicato. In ogni caso, ci aspettiamo delle conferme ufficiali nei prossimi giorni.

Nel frattempo il caldo torrido, che sembra non volersi fermare, sta creando problemi di sicurezza per lo svolgimento di tornei sportivi e di e-sport. La piattaforme Hyperlux, responsabile dell'organizzazione di eventi videoludici, ha infatti annunciato che i tornei esport di Apex Legends nel Regno Unito sono stati rimandati. Questa decisione è stata presa per far sì che i giocatori non corrano rischi di salute.

E rimanendo in tema tornei, sapevate che un pro player di Apex si è rifiutato di uccidere un giocatore andato offline durante una competizione? Che dire, sicuramente un ottimo esempio di sportività.