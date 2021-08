Apex Legends: sviluppatore licenziato per affermazioni razziste e sessiste del 2007

Klein si è assunto la responsabilità di quanto fatto in passato, sottolineando tuttavia come - in ben 13 anni - le persone possano crescere, maturare e migliorare. "Potreste aver visto le cose bigotte che ho detto nel 2007. - ha scritto lo sviluppatore su Twitter - Sono assolutamente d'accordo che QUELLA persona avrebbe dovuto essere licenziata. Da allora, ho riposto così tanta energia nel diventare una persona migliore, e ora mi sento profondamente depresso perché sembra che non sarò mai in grado di rimediare a ciò che ero ". "Mi assumo la piena responsabilità per le cose che ho detto, - ha inoltre affermato Klein in merito alla vicenda - e sono imbarazzato, triste e arrabbiato con il me stesso più giovane per aver detto quelle cose. Ma spero sia ovvio che che non ho più quelle idee ". Diversi sviluppatori di Respawn Entertainment hanno preso le difese di Klein, ma per il momento EA non ha commentato pubblicamente la vicenda.

I apologize unreservedly for what I said. The work to become a better human being continues until the day you die and I am committed to that work. — Daniel Zenon Klein (@danielzklein) July 27, 2021

You may or may not have seen the awful, bigoted things I said in 2007. I wholeheartedly agree that THAT guy should have been fired. — Daniel Zenon Klein (@danielzklein) August 10, 2021

I said racist and sexist things, not because I deeply believed any of them, but because I knew I could get a reaction out of people. That does not excuse anything I said; the impact of my words was the same regardless of what I believed. — Daniel Zenon Klein (@danielzklein) August 10, 2021