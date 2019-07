Apex Legends: gli sviluppatori annunciano l'arrivo di un nuovo evento

È ormai trascorsa qualche settimana dal lancio ufficiale della Stagione 2 di Apex Legends e l'ultimo evento di gioco, la Caccia Leggendaria, ha segnato la chiusura della prima stagione del battle royale.

Se siete tra gli utenti che speravano nell'arrivo di un nuovo evento a tempo limitato, sappiate che a breve sarete accontentati. Respawn Entertainment ha infatti confermato che nel corso delle prossime settimane arriverà un nuovo evento, anche se i dettagli precisi su quali saranno i contenuti che lo caratterizzeranno non sono stati ufficializzati. Dobbiamo comunque aspettarci qualcosa di molto simile alla Caccia Leggendaria, evento durante il quale è stato possibile non solo ottenere skin e mimetiche uniche, ma anche salire velocemente di livello nel Pass Stagionale. È quasi certo, infatti, che tornerà la possibilità di salire di un livello al giorno semplicemente classificandosi tra le prime cinque squadre di una partita qualsiasi. L'unica certezza sull'evento, previsto per il secondo quarto del 2019 (quindi entro la fine di agosto), è che verrà implementata una delle funzionalità più richieste da parte degli utenti.

Vi ricordiamo inoltre che, stando alle parole degli sviluppatori, con la Stagione 3 di Apex Legends il gioco diverrà ancora più grande È poi in arrivo un nuovo torneo ufficiale di Apex Legends con un ricco montepremi in palio.