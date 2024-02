Apex Legends Breakout in video: la grande Svolta passa per i contenuti del Pass Battaglia

La Stagione della Svolta di Apex Legends parte ufficialmente su PC e console: per l'occasione, i ragazzi di Respawn Entertainment confezionano un trailer che descrive i ricchi contenuti sbloccabili avanzando nei livelli del nuovo Pass Battaglia.

I partecipanti agli Apex Games che si cimenteranno nelle sfide offerte dalla nuova stagione Breakout avranno l'opportunità di 'scalare virtualmente' i 100 Livelli di un Battle Pass che promette di essere particolarmente nutrito.

Prima di raggiungere il livello massimo per ottenere la skin reattiva R-99 "Guastafeste", i giocatori avranno modo di sbloccare tantissimi altri pacchetti pieni di elementi per la customizzazione estetica della propria Leggenda preferita, e questo per tacere delle personalizzazioni per il profilo e gli equipaggiamenticome la skin leggendaria "Codice blu" per Lifeline, il Triple Take "Energia blu" o le skin epiche per Fuse, Crypto e Ash. Sempre attraverso il Pass Battaglia si potranno acquisire nuovi sfondi per banner, oltre ad emote inediti, a delle decorazioni arma speciali e a sticker esclusivi. Con l'acquisto del bundle premium si avrà inoltre accesso istantaneo ai primi 25 livelli del Battle Pass, oltre alla skin "Sabbia e Ruggine" per Bangalore e ad altre customizzazioni.

Per un ulteriore approfondimento sulle novità dell'ultima, importantissima fase ingame dello sparatutto gratuito di Electronic Arts, qui trovate il nostro speciale su Apex Legends e la Svolta della Stagione 20 che guarda al futuro.