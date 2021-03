Apex Legends su Switch analizzato da Digital Foundry: problemi per il CrossPlay?

Apex Legends è disponibile dallo scorso 9 marzo su Nintendo Switch, ma sul fronte tecnico il lavoro di porting non sembra essere stato svolto a regola d'arte. Adesso arriva un'analisi più approfondita da parte di Digital Foundry, che lo ha provato tenendo conto delle migliorie apportate con la patch 1.07.

Dall'analisi è confermato che l'edizione Switch tocca 720p in modalità dock, con una risoluzione dinamica che raggiunge minimo 1066x600. Giocando in modalità portatile si arriva invece a 576p con risoluzione dinamica minima di 960x540. Anche il framerate risulta inferiore rispetto a quanto toccato dalle altre versioni del titolo firmato Respawn Entertainment: se sulle altre piattaforme si viaggia sui 60fps stabili, l'edizione per console Nintendo arriva a 30fps, seppur mantenuti in maniera generalmente stabile. Sempre in confronto con le altre versioni, emerge inoltre una notevole perdita di dettaglio per le textures, ombreggiature più imprecise e una qualità più bassa nella resa degli asset del gioco.

Il lavoro di conversione svolto da Panic Button è stato sicuramente impegnativo, ma per Digital Foundry il problema maggiore potrebbe emergere dal CrossPlay con i giocatori PC o di altre console, attivo di default se non viene disabilitato manualmente. La differenza in termini di fps e di risoluzione comporterebbe maggiori problemi per i giocatori Switch, che non riuscirebbero a tenere il passo con il ritmo degli utenti su altri sistemi. Inoltre, su PC e le console Sony e Microsoft è possibile aggiustare il proprio campo visivo, feature assente nell'edizione Nintendo. Per questi motivi, Digital Foundry suggerisce che l'ideale sarebbe disattivare il CrossPlay e giocare così ad armi pari con tutti gli altri utenti della versione Switch.

Molti giocatori si sono lamentati dei problemi tecnici di Apex Legends su Switch. Al momento Panic Button non si è pronunciata sulla situazione o se a breve ci saranno nuove patch. Nel frattempo, se siete in possesso della versione Nintendo, potete leggere la nostra guida ad armi, personaggi e trucchi di Apex Legends su Switch.