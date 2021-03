Apex Legends per Switch: il nuovo video lo mostra in azione sulla console Nintendo

Senza adagiarsi sugli allori del successo rappresentato dal boom di Apex Legends su Steam e Twitch, EA pubblica un nuovo gameplay trailer dedicato alla "versione nintendiana" del battle royale gratuito di Respawn che sarà presto disponibile su Switch.

Come preannunciato da Electronic Arts, il lancio di Apex Legends su Nintendo Switch è previsto per il 9 marzo. In questa sua nuova veste, il kolossal sparatutto di Respawn vanterà il medesimo pacchetto di contenuti accessibile per le altre edizioni del titolo, ivi comprese le attività stagionali e le opzioni per customizzare il proprio alter-ego.

Proprio in ragione di questa parità contenutistica, Apex Legends su Switch supporterà il Cross-Play con le altre piattaforme. Chi scaricherà gratis il gioco dal Nintendo eShop, oltretutto, riceverà 30 livelli Pass Battaglia e la possibilità di sbloccare per due settimane un quantitativo doppio di Punti Esperienza come "omaggio di benvenuto".

Per rimanere in tema, sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale che riassume tutte le novità della Stagione 8 di Apex Legends, a cominciare ovviamente dall'ingresso di Fuse nel roster delle Leggende interpretabili in battaglia.