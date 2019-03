Apex Legends: T1 e FaceIt insieme per il primo torneo, tutti i dettagli

L'organizzazione T1 e la piattaforma FACEIT hanno ufficialmente unito le forze per ospitare un torneo in formato invitational di Apex Legends da $ 25.000. T1 e FACEIT la scorsa notte hanno annunciato i loro piani per il primo torneo di Apex Legends che vedrà i migliori streamer al mondo darsi battaglia per gloria (e ovviamente per il denaro).

Ecco quando guardarlo, il possibile formato utilizzato e i canali che lo trasmetteranno. L'Apex Legends Invitational si giocherà sabato 30 marzo, a partire dalle 22:00 orario nostrano. Il torneo sarà livestream sui canali Twitch di entrambi i partner: T1 e FACEIT.

Secondo quanto annunciato, l'Apex Legends Invitational includerà 20 squadre guidate da streamer di Twitch. L'elenco completo di giocatori e squadre non è ancora stato rivelato, quindi non possiamo far altro che rimanere in attesa di ulteriori dettagli.

Dato che Respawn Entertainment non ha ancora introdotto modalità di gioco che consentono lobby personalizzate, il torneo verrà probabilmente giocato similmente a quanto accaduto per il Twitch Rival Challenge, ovvero in partite pubbliche con una speciale leaderboard basata sui punti raccolti in una ben determinata finestra temporale.

Il montepremi del T1 x FACEIT Apex Legends Invitational, come abbiamo detto, è stato confermato essere di $ 25.000, anche se il modo in cui sarà diviso tra i team partecipanti non è stato ufficializzato.

Aggiorneremo la notizia non appena avremo nuove informazioni sull'evento. Dunque, rimanete sintonizzati!