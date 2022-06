Apex Legends, Team Empire non ci sarà ai mondiali: bloccato team russo

Il mondo esport ha sentito gli effetti della guerra russo-ucraina in maniera alquanto pesante, tanto che EA ha bandito giocatori russi e bielorussi da competizioni FIFA e Apex Legends. Ebbene, proprio dal battle royale arriva una notizia spiacevole per gli appassionati: il Team Empire non parteciperà ai mondiali.

Le conseguenze del conflitto si stanno facendo sentire anche su Apex Legends: come annunciato su Twitter dal talento del Team Empire Kirill “RANCHES” Rulinwere, i visti per gli Stati Uniti d’ America – dove si stanno tenendo le fasi preliminari di quello che sarà poi il mondiale di Apex Legends – sono stati rifiutati dalle autorità. Pensate che ogni giocatore avrebbe speso circa 10.000 Dollari per ottenere i documenti necessari al trasferimento oltreoceano!

Gli appassionati del battle royale e della sua scena esport sanno bene quanto sia forte il Team Empire: RANCHES e i suoi compagni Denis “cleaveee” Rassokhin e Alexey “Maliwan” Rusinov hanno dato spettacolo nelle competizioni della zona EMEA (ergo anche in Europa) ottenendo risultati sorprendenti collezionando dal febbraio 2022 solamente posizioni nel podio, raggiungendo il primo posto durante lo Split 2 della Pro League EMEA 2022. L’unica eccezione ha riguardato i play-off della Apex Legends Global Series 2022 per lo Split 2, dove sono arrivati all’ottavo posto. Peccato, quindi, per la mancanza ai mondiali.

Rimanendo nell’ambito di Apex Legends, in questi giorni il titolo si sta rivelando ingiocabile su Xbox Series X/S.