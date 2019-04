Apex Legends, tecniche avanzate: come cambiare l'arma velocemente

Avere la meglio negli scontri a fuoco di Apex Legends è spesso una questione di tempismo. Per aiutarvi a guadagnare qualche istante prezioso durante i combattimenti, in questa mini-guida vi spieghiamo come cambiare arma rapidamente nel nuovo battle royale di Respawn Entertainment.

Usando la tecnica che stiamo per spiegarvi di seguito, sarete in grado di cambiare rapidamente la vostra arma in Apex Legends. Questo vi permetterà di continuare a sparare ai nemici anche se una delle vostre armi ha esaurito le munizioni, in modo da guadagnare istanti preziosi durante gli scontri a fuoco.

Come cambiare arma rapidamente in Apex Legends

Per cambiare velocemente la vostra arma in Apex Legends vi basta seguire questa procedura:

Sparate con la vostra arma primaria Passate alla vostra arma secondaria Premete il pulsante per mettersi in posizione accovacciata Premete di nuovo il tasto per mettersi in posizione accovacciata, così da tornare in piedi Sparate con la vostra arma secondaria

Viceversa, se iniziate a sparare con la vostra arma secondaria potete passare rapidamente alla vostra arma primaria seguendo la medesima procedura. Si tratta di una tecnica molto semplice da padroneggiare, sia su PC che su Console, quindi vi raccomandiamo di utilizzarla con costanza durante gli scontri a fuoco, soprattutto quando esaurite le munizioni e avete bisogno di passare a un'altra arma.

Se avete bisogno di altri consigli, non dimenticate di consultare la nostra Guida introduttiva di Apex Legends.