Apex Legends: terza persona e King's Canyon nell'evento Grand Soirée Arcade

Cogliendo alla sprovvista tutti i fan, Respawn Entertainment ha annunciato con un filmato l'evento Grand Soirée Arcade di Apex Legends, durante il quale i giocatori non solo potranno fare ritorno nella versione in notturna del Canyon dei Re, ma anche provare la nuova modalità con telecamera in terza persona.

L'evento a tempo con protagonista Pathfinder inizierà il prossimo 14 gennaio 2020 e si concluderà esattamente dopo due settimane, ovvero il 28 gennaio. Durante questi 14 giorni verranno proposte a rotazione ai giocatori diverse modalità speciali e, tra queste, ne troviamo anche una con la chiacchieratissima modalità in terza persona. Tra le altre modalità aggiuntive ce n'è anche una intitolata Corsa all'Oro, nella quale coppie di giocatori dovranno combattere tra loro in mappe dove tutte le armi e l'equipaggiamento sono leggendari.

Il team di sviluppo ha anche annunciato l'arrivo di un nuovo sistema di progressione dell'evento che permetterà agli utenti di completare sfide ed ottenere le seguenti ricompense gratuite:

Costume di Mirage

Mimetica per il fucile a pompa Peacekeeper

Mimetica per il fucile d'assalto R-301

Mimetica per il fucile d'assalto Havoc

Schermate di caricamento

Emblemi

Badge

Ciascuna modalità di gioco arriverà con un set da tre sfide da completare per ottenere 1.000 punti. Se siete in cerca di punti extra potete invece portare a termine delle sfide bonus che saranno disponibili dalle ore 19:00 del 17 gennaio alle ore 19:00 del 20 gennaio. Al raggiungimento di 5.500 punti potrete ottenere tutto ciò che verrà messo gratuitamente a disposizione dei giocatori. In aggiunta alle ricompense gratis, troverete al solito una serie di skin e mimetiche a pagamento che arriveranno a rotazione anche nel negozio e potranno essere sbloccate con i metalli creazione.

Se tutto ciò non dovesse bastarvi, sappiate che verranno anche aggiunte sei skin leggendarie a quelle che possono essere ritrovate all'interno dei forzieri apex e che andranno ad aggiungersi ai ciondoli introdotti di recente con le pesanti modifiche al sistema di progressione di Apex Legends.