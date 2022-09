Titanfall 2 tornerà grazie a 9 mappe rimasterizzate in Apex Legends, secondo un dataminer

Stando alle recenti scoperte del dataminer KralRindo, Titanfall 2 sta per tornare sulle scene grazie a 9 mappe rimasterizzate dello shooter Sci-Fi che verranno implementate all'interno di Apex Legends.

La serie di Titanfall è ormai ferma da alcuni anni, sin da quando Titanfall 2, pur proponendo un'esperienza di gioco soddisfacente per gli amanti degli sparatutto in prima persona, non è stato accolto nel migliore dei modi sul mercato, complice anche la co-presenza di Battlefield 1 e Call of Duty Infinite Warfare nel periodo di lancio. Secondo quanto suggerisce il dataminer di cui sopra, a breve assisteremo ad un piccolo revival del gioco grazie a 9 mappe che verranno introdotte in Apex Legends in forma rimasterizzata, per quello che sarebbe uno dei contenuti aggiuntivo più grandi mai pubblicato da Respawn per il suo Battle Royale.

Le mappe in questione sarebbero le seguenti: Exoplanet, Homestead, Angel City, Black Water Canal, Boneyard, Crash Site, Rise, Eden, Colony, tutte destinate alla modalità Capture Point LTM che dovrebbe essere pubblicata tra non molto tempo. Si prevede che queste mappe verranno leggermente modificate poiché originariamente costruite in funzione del wall-running di Titanfall 2, meccanica di gameplay che Apex Legends non possiede. A questo punto non ci resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori.

Respawn ha recentemente ribadito come il feedback dell'utenza sia fondamentale per continuare a migliorare Apex Legends.