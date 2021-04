Apex Legends e Titanfall, parla Respawn: niente Titanfall 3, ma contenuti per Stagione 9

A breve distanza dalla presentazione del Global Series di Apex Legends, vero e proprio torneo milionario per il battle royale, Respawn Entertainment torna a discutere del futuro del battle royale.

Da una recente tavola rotonda digitale che ha visto ospiti gli sviluppatori del battle royale, è in particolare emersa con chiarezza l'intenzione della software house di riportare in auge l'immaginario della serie Titanfall. Quest'ultimo tuttavia non avverrà tramite la realizzazione di un nuovo capitolo inedito: al momento, ha infatti riferito il team, non vi sono programmi per l'avvio di lavori su di un Titanfall 3. Al contempo, però, sembra che molti contenuti della saga siano in dirittura di arrivo sui lidi di Apex Legends.



"Vedrete parecchio Titanfall arrivare su Apex, in un modo o nell'altro. Se siete fan di Titanfall, restate sintonizzati per la Stagione 9", ha dichiarato Respawn nel corso dell'incontro. "Titanfall è una storia di guerra, - è stato inoltre aggiunto - mentre Apex è una realtà post-bellica. Stiamo cercando di integrarvi Titanfall, di capire che cosa potrebbe implicare per questo universo. Ha avuto impatti di lungo periodo che si faranno via via sempre più grandi e importanti".



Purtroppo, Respawn Entertainment non ha offerto ulteriori informazioni in merito: per saperne di più non resta dunque altro da fare che attendere l'avvio della Stagione 9 di Apex Legends.