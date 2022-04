Apex Legends torna nella Zona Calda con Liberi Tutti: alla scoperta del nuovo evento

Dopo essersi premurati di lanciare Apex Legends su PS5 e Xbox Series X/S, EA e Respawn si apprestano a inaugurare la nuova fase ingame Liberi Tutti legata all'omonimo Evento speciale del battle royale gratuito per PC e console.

In Liberi Tutti assisteremo al ritorno della Zona Calda, la modalità che porta le Leggende a combattere su Olympus con il modificatore ambientale delle aree di guarigione. Nella cornice del nuovo evento ingame di Apex Legends non mancheranno poi le aggiunte contenutistiche tra oggetti cosmetici, personalizzazioni per l'avatar e quant'altro possa servire a caratterizzare il proprio alter-ego.

La fase Liberi Tutti verrà suddivisa in due Eventi Flash che avranno luogo tra il 19 aprile e il 3 maggio. Il primo evento flash accompagnerà il lancio di Liberi Tutti il 19 aprile e, fino al 26 dello stesso mese, darà modo agli appassionati di ottenere oggetti speciali con le sfide dei due contatori premi settimanali, ivi comprese le skin epiche per RE-45 e Seer. Il secondo evento flash si terrà tra il 26 aprile e il 3 maggio e include ricompense come uno speciale badge, un Pack Apex raro e un olospray epico di Nessie.

In cima alla notizia trovate il video di presentazione del nuovo evento speciale Liberi Tutti di Apex Legends, la cui partenza è prevista per martedì 19 aprile su PC e console.