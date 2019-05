Apex Legends: al via il primo torneo ufficiale, tutti i dettagli

A dispetto dell'allarmismo che aleggia attorno al titolo di Respawn Entertainment, il primo torneo con licenza ufficiale di Apex Legends è stato finalmente annunciato e sarà organizzato da FACEIT. Il torneo sarà ufficialmente chiamato FACEIT Pro Series: Apex Legends e presenterà 16 delle migliori e più importanti organizzazioni al mondo.

FACEIT ha annunciato che il torneo sarà suddiviso in otto eventi, il primo dei quali si svolgerà questo venerdì, 31 maggio. Anche il montepremi è stato rivelato: 50.000 Dollari suddiviso tra tutti gli otto eventi. Il prize pool per ogni evento sarà di 5.000 Dollari, con un bonus finale di 10.000 per il team che concluderà la serie in testa alla classifica.

FACEIT ha annunciato che ci saranno un totale di 16 squadre in competizione, 14 delle quali sono state invitate mentre altre due potranno accedere tramite il qualifier apposito, che attualmente conta 20 squadre iscritte.

Ecco le 14 squadre che sono state confermate in questo momento: 100 Thieves (Teenage, Lifted, JP2); CL Gaming; G2 Esports; Cloud 9 (Frexs, GregoFPS, Overpowered); compLexity (Gabeismon, Reptar, kyraig_); Dignitas (Mig_99, CrozzoR, Shurimawizard); FNATIC (iShiny, Cornpops, Muffinzz); Gen.G (Grimreality, dummy, silkthread); Misfits (Helping, Losido, Moose); NRG Esports (Dizzy, Ace, Mohr); T1 (Kurt, BcJ, ZerG); TSM (ImperialHal, ProdigyAces, TTHump); Immortals (Crust, Micah, Reyn); Team Liquid (Rogue, Flanker, Cali, Casper, geesh).

FACEIT non ha ancora annunciato il formato che verrà utilizzato per questo evento ma probabilmente potrà essere o un server personalizzato in cui tutti i team si affrontano oppure server pubblici in cui le squadre parteciperanno per accumulare un punteggio basato su eliminazioni e posizionamenti.

Considerando che questa è una serie di tornei con licenza ufficiale, è probabile che ci saranno i server personalizzati abilitati, cosa che permetterà alle squadre di giocare in tutta tranquillità. Il torneo verrà trasmesso nei canali ufficiali di FACEIT.