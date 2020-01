Apex Legends: il trailer di lancio della Stagione 4 rivela le origini di Revenant

A pochi giorni dal lancio della Stagione 4 di Apex Legends, denominata "Assimilazione", Respawn Entertainment ed Electronic Arts ci sorprendono con uno stupendo trailer di lancio.

Il filmato, che potete ammirare in apertura di notizia, ha per protagonista Revenant, la nuova Leggenda che potrà essere guidata in battaglia dai videogiocatori. Gli sviluppatori lo descrivono come un cyborg consumato dall'odio e ossessionato dalla vendetta, che usa le sue abilità soprannaturali per tormentare i nemici e sottrarsi alla morte. Non a caso, nel trailer possiamo ammirarlo mentre va a caccia di una delle sue prede, un ladro e truffatore di nome Marcos Andrade, sulla cui testa pende una taglia decisamente elevata. Vi consigliamo di guardarlo fino in fondo...

Assimilazione, la Stagione 4 di Apex Legends, prenderà ufficialmente il via martedì 4 febbraio, e oltre alla Leggenda porterà con sé anche un nuovo Pass Battaglia con più di 100 ricompense (tra cui skin leggendarie, Pack Apex, schermate di caricamento e pacchetti musica), la nuova arma Sentinel (un fucile di precisione a otturatore scorrevole che manda in frantumi l'armatura dei nemici) e la modalità Classificata Serie 3. È inoltre previsto un evento per la celebrazione dell'anniversario di Apex Legends, che si svolgerà dal 4 all'11 febbraio.