Apex Legends: il nuovo trailer mostra le skin nel pass della Stagione 12

In attesa che Respawn Entertainment si sbottoni sulla tanto chiacchierata versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Apex Legends, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer che svela in anteprima tutte le ricompense del Pass Battaglia della Stagione 12.

Il filmato in questione non solo ci permette di dare un'occhiata ad un po' di sana azione, ma mette in evidenza quelli che sono i principali elementi cosmetici che si potranno sbloccare nel corso della prossima stagione, a patto però di acquistare il pass stagionale. Tra i 100 livelli che si dovranno scalare per ottenere ogni singolo elemento troviamo le skin leggendarie di Seer e Loba, un tris di costumi epici per Ash, Crypto e Lifeline e una mimetica animata per il fucile d'assalto Hemlock, la cui versione più rara si potrà ottenere raggiungendo il livello massimo. Ovviamente tra le ricompense troviamo anche banner, music pack, ciondoli per le armi ed altri contenuti premium e gratuiti. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale, il prezzo è sempre il solito: 950 Monete Apex per la versione standard del pass e 2.800 per l'edizione premium, grazie alla quale i giocatori possono sbloccare i contenuti e partire direttamente dal livello 25.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche uno speciale dedicato a Mad Maggie e le novità della Stagione 12.