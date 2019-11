Apex Legends: trapelano i primi dettagli su Reckoner, leggenda non ancora annunciata

Mentre l'evento di Halloween Paura del Buio si avvia verso la conclusione, i data miner continuano a curiosare tra i file di gioco di Apex Legends alla ricerca di informazioni sui contenuti in arrivo. Un certo ha scovato i primi dettagli su Reckoner, una Leggenda che non è ancora stata annunciata ufficialmente da Respawn.

Si sa ben poco della background narrativo di tale personaggio, che viene descritto semplicemente come un "romantico altruista". Le sue abilità, invece, sono tutte già note: la Tattica Shield Stealer gli consente di sparare un raggio che prosciuga l'energia dello scudo del nemico per ricaricare il proprio, mentre la Passiva Shield Blast causa un'esplosione ad area degli scudi nemici completamente prosciugati, che danneggia anche gli avversari nelle vicinanze... due abilità che praticamente vanno a braccetto. L'Ultimate, infine, si chiama Gravity Orb, e distorce la traiettoria dei colpi in arrivo. Reckoner ha tutta l'aria di essere un personaggio adatto a coloro che preferiscono lanciarsi nel bel mezzo dell'azione, piuttosto che adottare uno stile attendista.

È giusto precisare, in ogni caso, che Reckoner è solo una delle varie Leggende già scovate nei file di gioco. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato anche di Valk, un personaggio in grado di volare. Non sappiamo se (e quando) verrà aggiunta, e i ritmi di Respawn Entertainment - che prevedono il lancio di una Leggenda a Stagione - non ci permettono di fornirvi una risposta immediata.