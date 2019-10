Apex Legends: il treno di Confini del Mondo può uccidere i giocatori?

Uno dei tratti distintivi di Confini del Mondo, la nuova mappa di Apex legends introdotta con la Stagione 3, è proprio il treno pieno di loot di alto livello che continua a muoversi ininterrottamente. Un giocatore particolarmente curioso ha deciso di effettuare dei test sul mezzo per scoprire se è effettivamente in grado di eliminare i giocatori.

Come potete vedere nel filmato presente in calce alla notizia, pare che il treno non riesca a danneggiare in alcun modo i giocatori e l'unico modo per morire è quello di finire tra un ostacolo e il grosso veicolo. Questo significa che nelle situazioni più difficili potete tranquillamente saltare giù dal treno senza dovervi preoccupare di rischiare la vita, a meno che non stiate per attraversare un'area molto stretta.

In attesa di scoprire qualche altra bizzarra curiosità sulla nuova mappa del battle royale, vi ricordiamo che sono state appena svelate tutte le skin dell'evento di Halloween di Apex Legends, il quale dovrebbe proporre una modalità a tempo limitato ambientata nella versione notturna del Canyon dei Re.

Avete già visto l'elenco completo delle ricompense gratuite della Stagione 3 di Apex Legends? Sulle nostre pagine trovate anche le immagini che ritraggono ogni singola skin di Crypto, il nuovo eroe.