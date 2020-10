Apex Legends: il Tridente semina distruzione nel nuovo gameplay trailer

Il contro introduttivo alla Stagione 7 di Apex Legends lo abbiamo visto. Il trailer di lancio pure. Mancava solamente una sana dose di gameplay, e quest'oggi siamo finalmente stati accontentati.

La Stagione 7 di Apex Legends ha tutte le carte in regola per diventare una delle più memorabili di sempre. Il motivo è presto detto: le novità sono molteplici, e spaziano dalla nuova Leggenda Horizon, una brillanta astrofisica, al Pass Battaglia con un centinaio di nuove ricompense, fino ad arrivare alla nuova mappa Olympus, una città sospesa tra le nuvole, e al primo veicolo della storia di Apex Legends, il Tridente.

Il gameplay trailer pubblicato da Respawn Entertainment ed Electronic Arts ci mostra tutte queste novità in azione, ma a rubare la scena è senz'altro il Tridente, futuristico veicolo per tre persone che ha un asso nella manica niente male: le Leggende possono installarci le loro armi più potenti, ed utilizzarle mentre scorrazzano per la mappa o inseguono gli avversari. Nel filmato, ad esempio, vediamo un Tridente dotato della potente Mitragliatrice fissa Sheila di Rampart inseguirne un altro protetto dalla Cupola di Protezione di Gibraltar. Le possibilità non terminano qui, ovviamente: potrete piazzarci il Traliccio d'Intercettazione di Wattson per distruggere gli ordigni in arrivo, oppure la taniche di gas di Caustic per avvelenare gli inseguitori, e così via. Le possibilità sono tante quante il numero di Leggende presenti nel battle royale.

Trovate il filmato di gameplay in apertura di notizia. Già che ci siete, date un'occhiata anche al resoconto della nostra prova in esclusiva della Stagione 7 di Apex Legends.