Apex Legends: un trucco per aumentare la cadenza di fuoco dell'Hemlock su PC

Un giocatore di Apex Legends ha scovato un piccolo trucchetto utilizzabile su PC che permette di incrementare la cadenza di fuoco di molte armi, tra cui il fucile d'assalto Hemlock.

Il procedimento è molto semplice: l'editor dei controlli per mouse e tastiere permette di associare un secondo tasto a tutte le azioni che possono essere compiute nel gioco. L'utente in questione, che su Reddit si fa chiamare mnkymnk, ha ben pensato di associare la funzione di sparo al movimento della rotellina del mouse verso sopra. Dopodiché, ha impostato l'Hemlock in modalità colpo singolo, ottenendo così una cadenza di fuoco molto elevata. Giudicate voi stessi guardando il video che ha allegato su Reddit.

Lo stesso trucchetto può essere utilizzato anche per altre armi a colpo singolo, come la pistola P2020, e per il salto. In quest'ultimo caso, l'utente ha associato la funzione di salto al movimento della rotellina verso il basso. Facendola ruotare velocemente ha così potuto eseguire il movimento di "bunnyhopping": il suo personaggio saltella all'impazzata diventando davvero difficile da colpire.

Su console, per forza di cose, questi trucchetti non possono essere utilizzati. Al momento non sappiamo se Respawn Entertainment deciderà o meno di intervenire per impedirne l'abuso. Nel frattempo, il team sta investigando sui problemi di lentezza dei server di Apex Legends. Lo sapete che da quando è stato lanciato il gioco, sono stati bannati più di 355.000 di cheater?