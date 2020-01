Apex Legends: l'ultima patch contiene indizi sull'arma in arrivo con la Stagione 4?

Nel corso del tardo pomeriggio Apex Legends si è aggiornato su PC e console per accogliere l'ultimo evento a tempo limitato della terza stagione, il quale prende il nome di Grand Soirée e ha come protagonista il buffo Pathfinder. Analizzando con attenzione il changelog, qualcuno sostiene di aver scoperto un interessante indizio sulla Stagione 4.

Tra le principali novità dell'ultima patch vi è infatti la rimozione di un particolare accessorio che permette di incrementare il numero massimo di proiettili presenti nel caricatore di armi energetiche come il fucile d'assalto Havoc, il fucile di precisione Tiple-Take e la mitragliatrice Leggera Devotion. Secondo alcuni appassionati, tale scelta da parte degli sviluppatori non è altro che il primo passo verso l'introduzione del Volt al debutto della Stagione 4 tra qualche settimana. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Volt è una mitraglietta già vista in Titanfall 2 e considerata una delle armi migliori del gioco a causa della sua precisione quando si spara senza mirare. Con l'aggiunta di un caricatore esteso, questa particolare arma potrebbe diventare eccessivamente forte ed è probabile che Respawn Entertainment abbia preventivamente rimosso questo accessorio per evitare che il gioco possa divenire sbilanciato con l'introduzione della nuova arma.

In attesa di scoprire altre novità sul battle royale, vi ricordiamo che stanno cadendo delle misteriose meteore sulla Capitol City di Apex Legends e, secondo qualche utente, tale evento potrebbe avere qualche legame con la Stagione 4. Nel frattempo è possibile provare la modalità di gioco in terza persona e tornare nel Canyon dei Re grazie alla rotazione di modalità a tempo limitato dell'evento Grand Soirée.