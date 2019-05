Apex Legends: l'ultima patch su PS4 causa crash, Respawn investiga sul problema

Il team di Respawn Entertainment, nella persona del Community Manager Jay Frechette, conferma i timori della community di Apex Legends su PS4: stando alle ultime segnalazioni, la nuova patch starebbe provocando dei crash improvvisi che costringono gli utenti della console Sony a ritornare alla schermata iniziale.

Dalle pagine del subreddit ufficiale del battle royale di Electronic Arts, Frechette spiega che questo problema riguarda solo la versione PS4 del titolo a causa delle modifiche apportate ad uno specifico elemento per la personalizzazione della propria Leggenda offerto come premio per gli utenti PS Plus.

Nell'attesa che il problema venga risolto con la prossima patch o con un semplice hotfix lato server (eventualità piuttosto remota, data la natura del bug in questione), il Community Manager di Respawn invita gli appassionati di Apex Legends su PS4 a non cliccare sul banner "Pick Me Up" di Lifeline per evitare l'arresto anomalo del gioco e, nei casi più gravi, il riavvio della console.

A prescindere dalle tempistiche di pubblicazione di questa patch, gli utenti di Apex Legends hanno voluto manifestare il proprio disappunto per i pochi contenuti inediti introdotti ad ogni aggiornamento e, sempre dalle pagine di Reddit, hanno stilato una lista con tutte le richieste per la Stagione 2, la nuova fase ingame che verrà presentata durante l'EA Play dell'E3 2019 di metà giugno. Sempre nel corso della conferenza E3 di Electronic Arts, inoltre, potrebbero essere annunciate le date di commercializzazione delle nuove versioni console e mobile di Apex Legends.