Apex Legends: come usare i mirini per le uccisioni precise dalla distanza

Ottenere le migliori armi di Apex Legends è il primo passo per dominare nel nuovo battle royale di Respawn Entertainment, ma per effettuare uccisioni precise dalla distanza dovrete imparare a padroneggiare i mirini ottici. In questa mini-guida vi spieghiamo come sfruttarne tutte le funzioni.

Apex Legends include numerosi mirini ottici che potete attaccare alle armi per scovare i nemici in lontananza. Questi mirini presentano degli indicatori in grado di fornire informazioni molto utili per i colpi di precisione della distanza. Vediamo come funzionano.

Come funzionano i mirini

I mirini ottici presentano degli indicatori di distanza che tracciano accuratamente l'elevazione del nemico, permettendovi di colpirlo più facilmente. Se mirate a un nemico in cima a una collina, e poi spostate il mirino verso il basso puntandolo su qualcuno che si trova a 100 metri sotto di lui, gli indicatori di distanza si sposteranno automaticamente per aumentare le vostre chance di colpire l'avversario. Cercate sempre di allineare il mirino con i diversi marcatori presenti sull'oscilloscopio, così da aumentare la precisione dei vostri colpi.

Come usare i marcatori dei mirini

Il senior game designer di Respawn Entertainment Sean Slayback ha spiegato come funzionano i marcatori dei mirini ottici.

"I marcatori di distanza presenti su ogni ottica sono sempre tarati per il fucile che state usando. Guardate il reticolo di mira in tempo reale mentre puntate verso l'alto o verso il basso. Usate il telemetro e allineate il segno di spunta destro per contrassegnare i colpi alla testa a lungo raggio."

Anche se i giocatori devono regolare la mira come sempre, adesso sapranno che se un nemico taggato si trova a 200 metri da loro, in effetti l'indicatore di distanza presente sull'oscilloscopio indicherà in modo accurato questa distanza. Una funzione può aiutare il giocatore a prendere con cura la mira prima che il colpo venga sparato, calcolando in anticipo la traiettoria del proiettile in base alla distanza del nemico.

Se avete bisogno di altri consigli sul nuovo battle royale di Respawn Entertainment, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Apex Legends.