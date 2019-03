Apex Legends: Uscita, Prezzo, Ricompense e tutti i dettagli sul Pass Battaglia Stagione 1

Finalmente dopo più di un mese di rumor e speculazioni, la Stagione 1 di Apex Legends è ufficialmente iniziata, con la pubblicazione del Pass Battaglia Frontiera Selvaggia, ora disponibile per l'acquisto su tutte le piattaforme. Vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla prima stagione del Battle Royale degli autori di Titanfall.

Quanto costa il Pass Battaglia?

Il Pass Battaglia di Apex Legends è disponibile in due versioni, il Pass della Battaglia Standard costa 950 Monete Apex mentre il Bundle Pass della Battaglia costa 2.800 Monete Apex. In quest'ultimo caso avrete però i 25 livelli della prima stagione già sbloccati al momento dell'acquisto, mentre con il Pass da 950 Monete Apex dovrete sbloccarli giocando.

Nota Bene: "Il pass battaglia può essere acquistato esclusivamente nel negozio del gioco con monete Apex. Avvia Apex Legends, accedi alla sezione relativa al pass battaglia nel negozio e procedi all'acquisto. Se ti servono monete Apex, troverai anche quelle all'interno del negozio."

Ricompense Pass Battaglia

Il funzionamento legato alle ricompense è semplice: più giocherete e più ricompense riceverete! Acquistando il Pass Battaglia sbloccherete subito la skin Rivoluzionaria di Lifeline, la skin Superstite di Wraith e la skin Ribelle di Mirage. Previsti anche 100 oggetti unici nel corso della stagione, inoltre giocando riceverete anche ricompense gratuite (ottenibili senza l'acquisto del Battle Pass): 18 Contatori Frontiera Selvaggia, 5 Apex Pack e la skin Frontiera Selvaggia.

"Per ottenere il pass battaglia, avvia Apex Legends e visita la sezione dedicata all'interno del negozio. Acquista il pass battaglia al costo di 950 monete Apex o il bundle pass battaglia per 2800 monete, e il gioco è fatto. Conquista la Frontiera selvaggia e preparati a sbloccare nuove ricompense man mano che fai salire di livello il tuo pass battaglia."

Apex Legends Stagione 1

La prima stagione di Apex Legends introduce la nuova Leggenda Octane, già "leakata" nelle scorse settimane. Inoltre sono previsti gadget e ricompense con oltre 100 oggetti esclusivi da sbloccare durante la stagione. Non è chiaro al momento se Respawn abbia previsto anche un sistema di sfide o eventi in stile Fortnite Battle Royale, la Season 1 di Apex Legends dovrebbe andare avanti per tutta la primavera, almeno fino a giugno, avremo tempo quindi per scoprire tutti gli aspetti legati alla struttura della season.