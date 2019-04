Apex Legends: gli utenti chiedono alcune modifiche all'Armatura Leggendaria

I giocatori di Apex Legends continuano a mostrare il proprio interesse nei confronti del battle royale proponendo a Respawn Entertainment alcune modifiche in grado di migliorare l'esperienza di gioco.

Proprio l'altro giorno infatti, alcuni utenti hanno chiesto agli sviluppatori di inserire un comando aggiuntivo per il Jumpmaster, richiesta accolta positivamente da tantissimi altri giocatori. Ad essere protagonista delle nuove proposte è invece l'Armatura Leggendaria, uno degli oggetti più rari tra quelli presenti nel titolo. Esattamente come lo scudo ausiliario, lo zaino e il casco, anche l'armatura leggendaria possiede una caratteristica unica che, però, non ha avuto particolare successo.

Mentre gli altri oggetti aumentano la velocità di ricarica delle abilità, velocizzano l'utilizzo di cure e permettono di rianimarsi da soli, la corazza consente di recuperare scudo con un'esecuzione. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza col gioco sa bene che una tale abilità è quasi del tutto inutile nelle fasi avanzate del gioco, quando l'azione è così frenetica che mettere a segno una finisher è praticamente impossibile. Dal momento che l'unica differenza tra un'armatura viola e una gialla consiste nel perk aggiuntivo, potete intuire quanto l'oggetto in questione sia poco utile.

Ed è proprio per questo che arriva la richiesta degli utenti di modificare la peculiarità di questo oggetto leggendario. Il concept realizzato da un giocatore è quello di un'armatura la cui salute si rigenera lentamente nel tempo, un po' come i punti vita di Octane. Resta ora da capire se il team di sviluppo del gioco prenderà in considerazione questo feedback per poi applicarlo in uno dei prossimi aggiornamenti.

Vi ricordiamo che il negozio di gioco si è appena aggiornato con la skin leggendaria Cacciatore di Trofei di Caustic.