Apex Legends: gli utenti chiedono a gran voce un nerf per la stagione 15

Apex Legends, prodotto iconico nel panorama delle produzioni fee to play dallo stampo battle royale, si appresta a salutare definitivamente la stagione 14. Dopo l'annuncio di nuove modalità in arrivo per Halloween, gli utenti iniziano a chiedere a gran voce ri bilanciare un elemento molto importante del gioco, in attesa della nuova stagione.

La season 15 di Apex Legends arriverà con l'inizio del mese di novembre 2022 e, seppure vi siano ancora alcune settimane di attesa per l'introduzione di tanti nuovi contenuti, gli utenti iniziano a segnalare agli sviluppatori alcune richieste fondamentali per migliorare il bilanciamento dell'esperienza di gioco. Infatti, nelle ultime ore, Respawn Entertainment ha ricevuto diverse richieste di riconfigurazione dell'abilità passiva di Seer.

In molti sostengono che quest'ultima abilità sia "broken", ossia rotta per il bilanciamento complessivo di Apex Legends. Questo, però, non si tratta di un evento unico e a sé stante: molto spesso, i battle royale e tutti quei prodotti scanditi nell'arco di diverse season ricevono grandi bilanciamenti interni con l'arrivo di una nuova stagione. Ciò accade per il desiderio di mantenere attiva la community, senza che questa viva un'esperienza negativa a causa di alcune modifiche apportate in game e non gradite.

Come riportato dall'utente silentsnooc su Reddit, infatti, è come se l'abilità passiva di Seer desse ai giocatori "una sorta di wallhack, che non viene nemmeno rivelato da quei giocatori che sono stati targettati". "L'abilità passiva di Seer", continua silentsnooc, "permette ai giocatori di visualizzare e sentire i battiti cardiaci dei nemici nelle vicinanze". Continua ancora dicendo: "gli avversari non sono in grado di counterarla - l'abilità - e non hanno alcun modo per sapere se sono stati presi di mira".

Non c'è che dire: l'abilità passiva di Seer, secondo l'utente in questione e non solo, merita di essere nerfata quanto prima possibile, permettendo a tutti i giocatori presi di mira dall'operatrice di poter sapere se sono stati avvistati nelle vicinanze di questa. A questo punto non ci resta che attendere ulteriori informazioni dai ragazzi di Respawn Entertainment. Come recentemente affermato da quest'ultimi, il feedback dei giocatori è importantissimo per gli sviluppatori e ciò lascia presagire che il problema verrà risolto molto presto,