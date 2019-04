Apex Legends: gli utenti hanno creato un Flatline e un Jump Pad con una stampante 3D

Nelle ultime ore sono apparse in rete delle simpatiche immagini che mostrano le creazioni di alcuni appassionati di Apex Legends e fortunati possessori di una stampante 3D.

Su Reddit sono infatti state mostrate delle riproduzioni fedeli di oggetti come il Flatline, fucile d'assalto che utilizza munizioni pesanti, e il Jump Pad di Octane. Se nel caso del Flatline parliamo di una replica dell'arma in ogni singolo dettaglio, l'abilità speciale di Octane non è una semplice riproduzione: il piccolo Jump Pad funge infatti da sottobicchiere personalizzato. Purtroppo entrambi gli oggetti sono stati fatti in casa e non possono essere acquistati in alcun modo. Nel frattempo pare non vi sia alcun piano da parte di Electronic Arts e di Respawn Entertainment di far arrivare nei negozi il merchandise ufficiale del battle royale con visuale in soggettiva.

Vi ricordiamo che nel negozio di gioco sono attualmente disponibili un nuovo costume di Lifeline e una mimetica per la mitragliatrice leggera Spitfire. Di recente c'è anche stata la richiesta da parte degli utenti di inserire una ricompensa per le vittorie, poiché la mancanza di forzieri Apex gratuiti inizia a farsi sentire dopo un bel po' di ore di gioco. Avete già letto del buffo glitch con protagonista la combo Caustic/Gibraltar?