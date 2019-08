Apex Legends: utenti furiosi per il prezzo dei costumi di Corona di Ferro

L'evento Corona di Ferro di Apex Legends è disponibile ormai da un giorno e, oltre all'arrivo della modalità a tempo Solo, il gioco ha accolto anche altre novità come numerose skin per gli eroi e mimetiche per le armi.

Purtroppo, però, ottenere questi oggetti epici e leggendari è quasi impossibile per i giocatori che non hanno intenzione di sborsare un solo centesimo. Completando tutte le sfide dell'evento si possono ottenere due forzieri con oggetti casuali e, considerando che tra i 24 cosmetici ci sono anche file audio e cornici per la lobby, potete facilmente intuire quanto sia difficile che possa capitarvi proprio la skin del vostro eroe preferito. L'unica soluzione è quindi quella di sborsare un bel po' di denaro e acquistare 24 forzieri al prezzo di circa 7 euro l'uno per un totale di ben 168 euro. A rendere i giocatori ancor più arrabbiati è il costo del Cimelio di Famiglia di Bloodhound. L'ascia della cacciatrice tecnologica non solo richiede lo sblocco dei 24 oggetti del set di Corona di Ferro, ma anche 35 euro in Apex Coin.

Insomma, questa strategia a base di loot box non sembra aver convinto i giocatori del battle royale e non è da escludere che a partire dal prossimo evento le cose possano cambiare.

