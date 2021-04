Apex Legends: Valkyrie rievoca Titanfall nel video di lancio di Legacy

Come promesso con il teaser di Legacy, i ragazzi di Respawn pubblicano l'esplosivo trailer di lancio di Apex Legends Legacy, la prossima fase ingame che attraverserà il celebre battle royale gratuito di Electronic Arts a partire dal 4 maggio.

La prima novità in arrivo nella dimensione sci-fi di Apex Legends è costituita dalla Leggenda Valkyrie. Sfacciata, audace, fiera e spietata, Kairi "Valkyrie" Imahara è cresciuta all'ombra di suo padre e non vede l'ora di dimostrare di che pasta è fatta, come possiamo intuire osservando le scene dell'ultimo filmato confezionato dalla sussidiaria di EA.

Per tutta la durata della fase Legacy, l'ambientazione di Olympus sarà al centro di una terribile infestazione che stritolerà la città nella morsa delle radici. L'ingresso nell'agone delle Leggende della figlia di un pilota di Titani s'accompagnerà all'aggiunta dell'Arco Bocek, un'arma potente e letale ma estremamente tecnica. I più esperti potranno infliggere danni potentissimi a media distanza, ma solo dopo aver preso bene la mira.

Come di consueto, alla partenza di Legacy assisteremo all'arrivo di un nuovo Pass Battaglia, e con esso di tutte le sfide giornaliere e settimanali da completare per ricevere ricompense uniche tra Pack Apex, potenziamenti XP e skin speciali. Non mancheranno poi le attività basate sulla nuova Stagione Classificata. Valkyrie e tutte le sorprese della prossima fase Legacy attendono gli esploratori della Frontiera digitale di Apex Legends dal 4 maggio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.