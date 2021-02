Apex Legends in versione mobile: report cita il coinvolgimento di Tencent

In seguito alla pubblicazione di Apex Legends e al suo crescente successo, la community videoludica ha chiesto a gran voce l'arrivo di due ulteriori versioni del battle royale.

Di recente, parte dell'utenza è stata accontentata, grazie all'annuncio della data di uscita di Apex Legends su Nintendo Switch, prevista per il mese di marzo. Resta invece ancora in attesa quella parte di pubblico che vorrebbe vedere il titolo Respawn approdare anche su dispositivi mobile. Stando ad un report emerso di recente, tuttavia, sembra che Electronic Arts non abbia intenzione di perdere l'occasione di offrire un ulteriore porting del free to play.

A riferirlo è in particolare IGN India, che citando "molteplici fonti" delle quali non è stata condivisa l'identità afferma di aver appreso del coinvolgimento di Tencent nel progetto. In questo frangente, Respawn Entertainment starebbe rivestendo il ruolo di supervisore, monitorando il procedere dei lavori su Apex Legends Mobile. La redazione indiana riferisce inoltre di come la pubblicazione del titolo sia attesa già per quest'anno, nello specifico nel corso del terzo trimestre del 2021 sia su iOS sia su Android. Per quanto riguarda i requisiti hardware, si citano iPhone 8 o superiori, ma - si riferisce - su questo fronte potrebbero esserci variazioni nei prossimi mesi.



In attesa di eventuali conferme o smentite, ricordiamo che è stata di recente presentata la Stagione 8 di Apex Legends.