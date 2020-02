Apex Legends: in video un primo assaggio della versione mobile grazie a GeForce Now

Sappiamo ormai con certezza che Respawn Entertainment sia al lavoro ad una versione mobile di Apex Legends, il battle royale che di recente si è aggiornato per accogliere Revenant e la Stagione 4. In attesa dell'arrivo del gioco su smartphone, alcuni utenti hanno approfittato di GeForce Now per avere un'anteprima di come potrebbe essere il gioco.

Il particolare servizio di gaming in streaming targato Nvidia è disponibile sia in formato premium che gratuito da ormai qualche giorno e tra i titoli compatibili ci sono anche quelli che richiedono l'avvio del client di Electronic Arts: Origin. Proprio per questo, qualcuno ha sfruttato la compatibilità di GeForce Now con alcuni smartphone Android per testare il servizio proprio con lo sparatutto dei creatori di Star Wars Jedi Fallen Order e pubblicarne un video, così da permettere a tutti gli appassionati del gioco di avere una prima idea di come potrebbe apparire il gioco quando la versione mobile farà ufficialmente il proprio debutto.

A patto che siate in possesso di uno smartphone compatibile (o, in via alternativa, di un PC), vi ricordiamo che è possibile provare il servizio nella sua forma gratuita seguendo la nostra guida a GeForce Now. Le uniche limitazioni della versione gratis consistono in sessioni della durata massima di un'ora e impossibilità di godere dei benefici del Ray Tracing nei titoli che lo supportano.

A questo punto non ci resta altro da fare che lasciarvi al filmato che mostra il gioco in movimento su di un cellulare con un controller Xbox One collegato, ricordandovi che l'evento di San Valentino di Apex Legends resterà attivo solo per poche ore prima di sparire con il consueto aggiornamento settimanale.