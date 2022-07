Apex Legends: il video della nuova Leggenda Vantage ci prepara alla Stagione della Caccia

Il preannunciato reveal della Season 14 di Apex Legends si concretizza con il video di Vantage, la nuova Leggenda che entrerà a far parte del roster di personaggi del battle royale gratuito di Respawn Entertainment sin dalla partenza della prossima fase ingame, la Stagione della Caccia.

Il filmato confezionato dalla sussidiaria di Electronic Arts apre una piccola ma significativa finestra sui contenuti che andranno a caratterizzare la nuova Season presentando agli appassionati dell'FPS multiplayer Vantage, una combattente descritta come "dal tiro secco che ha imparato tutto nel modo più difficile".

Cresciuta tra i ghiacci di Pagos insieme ai criminali condannati ingiustamente che "soggiornano" in questa prigione planetaria, Vantage mostrerà agli altri partecipanti degli Apex Games di che pasta è fatta grazie al duro addestramento ricevuto nelle tecniche di sopravvivenza e nella caccia. Ad accompagnare Vantage in questa sua nuova avventura ci sarà Echo, una creatura alata addestrata a rintracciare le prede e ad assistere la stessa Vantage in battaglia migliorandone le capacità di mira con armi da lunga distanza.

Maggiori dettagli sulle novità previste per la fase ingame della Caccia di Apex Legends verranno condivisi da Respawn a ridosso del lancio ufficiale della prossima Stagione, prevista per il 9 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, date un'occhiata al nuovo filmato sulle Storie di Frontiera: Sopravvivenza mostrato dagli autori della serie di Titanfall.