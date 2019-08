Apex Legends: parte il weekend di Doppi XP, i dataminer svelano le abilità di Blackout

Mentre i ragazzi di Respawn confermano l'apertura del weekend di Doppi XP di Apex Legends, i dataminer del battle royale di EA si tuffano tra le righe di codice più nascoste dell'update che ha lanciato l'Iron Crown e, una volta riemersi, affermano di aver scoperto le abilità dell'eroe "segreto" Blackout.

Il dataminer That1MiningGuy riferisce infatti di aver scovato la lista completa dei poteri e delle abilità di Revenant, una Leggenda apparsa più volte tra i file inattivi di Apex Legends con il nome, presumibilmente provvisorio, di Blackout.

In base alle informazioni contenute nel leak, il personaggio di Revenant/Blackout ci viene descritto come un vero e proprio Assassino capace di infliggere enormi danni con un quantitativo esiguo di attacchi e di muoversi furtivamente (e velocemente) tra i quadranti della mappa di Canyon dei Re.

L'abilità passiva Infiltrato, ad esempio, gli permette di accovacciarsi più rapidamente e di arrampicarsi sulle pareti con relativa agilità. Gli altri poteri svelati dal dataminer riguardano Mark for Death (lancia un pugnale avvelenato che rivela la posizione del bersaglio per 60 secondi), Bomba Avvelenata (un oggetto che danneggia e rallenta il bersaglio) e Death Recall (lancia un totem che protegge dalla morte chiunque lo utilizzi).

Curiosamente, tra le righe di codice scoperte da That1MiningGuy si fa esplicito riferimento a un secondo set di abilità per Revenant/Blackout, suggerendo così la possibilità che Respawn stia utilizzando il concept originario per creare due Leggende distinte. Il secondo set di poteri comprende ancora una volta Infiltrato e le abilità inedite Shadow Walk (permette di muoversi silenziosamente e velocemente per sei secondi), Shadow Steep (crea un Revenant Ombra da cui teletrasportarsi) e Shadow Door (crea una porta attraverso un muro che svanisce dopo cinque secondi).