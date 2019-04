Apex Legends: sarà Weta ad occuparsi di statue e altri collezionabili

Sin dall'uscita di Apex Legends i fan hanno mostrato il proprio interesse verso action figure e collezionabili di vario tipo creati dagli utenti con una stampante 3D.

Ecco quindi che Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno colto al volo l'occasione per stringere un accordo con Weta Workshop, celebre azienda produttrice di merchandise di vario tipo. Weta ha al momento uno store online nel quale è possibile acquistare numerosi prodotti legati a brand quali Star Wars, Il Signore degli Anelli e tanti altri.Tra i prodotti non troviamo solo statue ma anche riproduzioni di armi e accessori, quindi è probabile che in futuro possano arrivare le repliche delle armi come quella del Flatline vista qualche giorno fa.

Al momento non si sa molto sui prodotti in arrivo se non che si tratta di due diverse tipologie di statuine di piccole dimensioni e che Pathfinder sarà uno dei protagonisti. Se volete essere tra i primi a scoprire tutti i dettagli sul merchandise di Apex Legends potete iscrivervi alla newsletter di Weta, in modo da ricevere una mail all'annuncio dei prodotti.

Sapevate che un giocatore ha appena scoperto un fastidioso bug legato a Mirage e Wraith? Sembra inoltre che il gioco stia avendo un calo di popolarità su Twitch, dove è stato tra i più visti fino a qualche settimana fa.