Apex Legends: Wraith non corre più come Naruto, i giocatori non sono felici

Sono diverse le novità introdotte dalla nuova patch di Apex Legends, e non si fermano al supporto al cross-play (Beta) tra PS4, Xbox One e PC e all'evento Aftermarket. Sono stati modificati anche il tempo di ricarica del rampino di Pathfinder e, soprattutto, l'animazione della corsa di Wraith.

In sostanza, Wraith - una delle Leggende più celebri del gioco, nel quale figura fin dal lancio - non corre più come Naruto. Con questa modifica, gli sviluppatori hanno aumentato l'area del corpo esposta al fuoco nemico, per il semplice motivo che la Leggenda ora è meno piegata in avanti: "Sappiamo che il suo vecchio sprint era iconico e dispiace anche a noi vederlo sparire, ma crediamo che questo sia il miglior modo per equipararla agli altri eroi senza intervenire nuovamente sulle sue abilità. Sulla base di ciò che vedremo dopo questi cambiamenti alle animazioni, potremmo decidere di incrementare la potenza delle sue abilità nuovamente (nessuna promessa, in ogni caso)". In calce a questa notizia trovate un video comparativo che mette a confronto la vecchia e la nuova corsa di Wraith.

Nonostante le motivazioni siano condivisibili, molti giocatori non sembrano affatto felici. Sono numerose le lamentele che possono essere trovate in rete: secondo un Redditor bastava aumentare la sua altezza senza modificare lo sprint, mentre un altro compara la nuova animazione di Wraith a quella di un marciatore. Su Reddit è anche apparso un video tributo che mostra Wraith correre à la Naruto in terza persona nel poligono di tiro. Voi cosa ne pensate del cambiamento?