APEX Legends x FF7 Rebirth: bello il crossover, ma gli oggetti speciali costano oltre 300€

Il crossover tra APEX Legends e Final Fantasy VII Rebirth continua ad essere oggetto di polemiche e dopo le critiche per le immagini generate con l'IA arrivano ora lamentele per il prezzo dei pacchetti cosmetici: per acquistarli tutti servono oltre 300 euro.

Durante l'evento crossover, Square Enix ed Electronic Arts distribuiranno 36 diversi oggetti tra cui skin, armi e altri oggetti per la personalizzazione a tema Final Fantasy VII Rebirth. Ogni pacchetto include un oggetto speciale FF7 Rebirth e due oggetti standard, ogni pack ha un prezzo di 1000 monete APEX, queste ultime vendute al prezzo di 9 euro.

Essendo gli oggetti dedicati a Rebirth ben 36, per collezionarli tutti bisogna dunque spendere oltre 300 euro. Da segnalare come le skin sia in vendita anche separatamente nello store in-game ad un prezzo però piuttosto alto di 2.000 monete APEX, circa 20 euro.

Una spesa che molti ritengono davvero eccessiva, sopratutto nel caso si desideri acquistare tutti gli oggetti della collezione. Eurogamer.net ha contattato Electronic Arts per chiedere chiarimenti riguardo prezzi così elevati, al momento però nessuna risposta è giunta da parte del publisher.

L'evento crossover APEX Legends x Final Fantasy 7 Rebirth andrà avanti fino al 6 febbraio e chissà che nelle prossime settimane EA non possa dare una limita ai prezzi dei collezionabili digitali.