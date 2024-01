Apex Legends x Final Fantasy 7 Rebirth: è polemica per l'uso di immagini create con l'IA

Sebbene le immagini create mediante l'utilizzo di intelligenze artificiali permettano di ottenere risultati impressionanti, spesso sono lontane dalla perfezione e presentano piccoli difetti che consentono a chi le guarda di distinguerle da opere realizzate da un artista in carne ed ossa. Ed è proprio questo che è appena successo con Apex Legends.

Al centro della bufera vi sono tre artwork che gli sviluppatori hanno pubblicato per sponsorizzare l'imminente collaborazione fra il battle royale gratis e Final Fantasy 7 Rebirth. Stiamo parlando di tre immagini che ritraggono altrettanti personaggi di Apex Legends con le skin che verranno proposte nel negozio e nelle loot box nel corso della collaborazione.

Come fatto notare da alcuni appassionati, ciascuna delle immagini presenta i classici difetti dei file multimediali creati con l'IA e ciò ha scatenato le ire del pubblico. Il motivo di tanta rabbia da parte della community non è solo il fatto che Electronic Arts abbia evitato di incaricare un artista per la realizzazione delle immagini, ma il fatto che abbia deciso di risparmiare per pubblicizzare contenuti estetici che vengono venduti a prezzi particolarmente elevati e che, di conseguenza, hanno il potenziale per generare parecchi introiti per il publisher.

In attesa di un commento da parte di EA o Respawn Entertainment, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come attivare il cross-progression in Apex Legends.