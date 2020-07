Apex Legends X PlayStation Plus: item esclusivi gratis su PS4 per gli abbonati

In questi giorni, gli abbonati al servizio PlayStation Plus stanno usufruendo di diverse promozioni e agevolazioni: tra queste, anche la possibilità di accedere gratuitamente ad alcuni contenuti esclusivi di Apex Legends.

Non solo credito gratuito in omaggio per i 10 anni di PS Plus dunque, gli appassionati del battle royale di Respawn possono scaricare dal PlayStation Store due pacchetti gratuiti. Di seguito i contenuti di ciascuno di essi:

Pacchetto Rogue Company PS Plus

Tuta alare Seconda entrata;

Copertura arma primaria Acciaio blu;

500 Rogue Buck;

Tema Rogue Company;

Pacchetto Play Pack Ps Plus

2 skin leggenda (Gibraltar e Crypto);

2 skin arma (R-301 e Mastiff);

2 banner (Gibraltar e Crypto);

Gli oggetti inclusi nella promozione sono a disposizione per gli utenti PlayStation Plus in maniera esclusiva. Un'iniziativa sicuramente interessante, che consente agli abbonati al servizio Sony di avere accesso a tali item di Apex Legends in maniera completamente gratuita.



In chiusura, restando in tema di PlayStation Plus, ne approfittiamo per ricordare a lettori e lettrici che sono attualmente attivi nuovi sconti esclusivi per i giochi PS4. I titoli inclusi nella promozione sono oltre 70 e includono produzioni afferenti a molteplici generi videoludici, inclusi anche prodotti pensati per la Realtà Virtuale. Gli sconti proposti sono compresi tra il 5% e il 15% e resteranno attivi sino al 6 o al 20 agosto, a seconda dei giochi presi in considerazione.