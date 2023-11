Apex Legends x Post Malone: durata, dettagli, modalità e ricompense

Annunciata a metà ottobre 2023, la collaborazione fra Apex Legends e Post Malone vedrà il noto cantante al centro di un evento legato al battle royale gratis. Scopriamo tutti i dettagli e le ricompense che ne derivano.

Durata dell'evento

La più grande partnership nella storia di Apex Legends inizia il 7 novembre 2023 e dura per due settimane. Introduce una nuovissima modalità a tempo limitato - Tre Chance (Three Strikes), cosmetici creati in collaborazione con la superstar e ispirati dal suo amore per The Games, e tanto altro ancora.

Nuova modalità Tre Chance

Questa LTM (Limited Time Mode) prevede rianimazioni più veloci e invincibilità quando si viene abbattuti. In Tre Chance, la vostra squadra avrà tre possibilità di essere l'ultima squadra in piedi. I giocatori possono essere colpiti, ma non uccisi a meno che l'intera squadra non venga annientata. Terminate le tre chance a disposizione, si perde.

Ricompense

Tra le ricompense previste per la collaborazione con Post Malone, ci sono cosmetici direttamente progettati assieme al musicista (skin, adesivi e pacchetti) e una specifica valuta per l'evento, i Camo Crediti, che possono essere impiegati per acquistare una quantità limitata di Stelle pass battaglia e Token concorso.

Non mancheranno, inoltre, i Twitch Drop, oggetti cosmetici che potremo ottenere seguendo le dirette selezionate su Twitch dal 7 al 21 novembre. Nel frattempo, ecco tutte le novità della Stagione 19 di Apex Legends.