Da Apex Mobile a Deathverse: tutti i giochi cancellati o in chiusura ad inizio 2023

Nel corso delle ultime settimane abbiamo assistito ad una corposa serie di annunci da parte dei publisher in merito all'imminente chiusura dei server di prodotti multiplayer online o della cancellazione di progetti in procinto di arrivare sugli scaffali di tutto il mondo. Ecco tutti i giochi che non ce l'hanno fatta nel 2023.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che non arriveranno mai sul mercato o i cui server si spegneranno nel giro di qualche mese:

Apex Legends Mobile

Babylon’s Fall

Battlefield Mobile

Bravely Default: Brilliant Lights

Crimesight

CrossfireX

Deathverse: Let It Die

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds

Echo VR

Final Fantasy VII: The First Soldier

Hellfire Tactics

Knockout City

Project Q (Ubisoft)

Rumbleverse

Spellbreak

All'elenco infinito di prodotti che non sono riusciti ad avere il successo sperato dobbiamo aggiungere anche Google Stadia, il servizio di gaming in streaming del colosso di Mountain View che ha chiuso i battenti proprio qualche settimana fa, dopo aver rimborsato tutti gli acquisti hardware e software senza che vi fosse la necessità di restituire gli oggetti acquistati (ci riferiamo ai controller e ai dispositivi come Google Chromecast Ultra).

Avete già letto i dettagli circa la chiusura dei server di Apex Legends Mobile?