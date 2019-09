Apex Preseason Invitational: vincono i TSM, un italiano in finale

Il TSM continua la sua cavalcata trionfale in Apex Legends. Ieri l'organizzazione nordamericana si è portata a casa le finali dell'Apex Legends Preseason Invitational, battendo 19 dei migliori team Apex del mondo.

L'Invitational ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi degli eSport di tutto il mondo, tra cui tre organizzazioni italiane: HSL, Qlash e Samsung Morning Stars.

I TSM hanno difeso il loro titolo di campioni conquistato agli X-Games dell'Apex Legends EXP Invitational del mese scorso. Purtroppo, nonostante buone prestazioni (soprattutto degli HSL), i team italiani non sono riusciti a conquistarsi il loro spot per la fase finale.

Ieri, però, un italiano c'era: Giulio "Cybe8" Bavaresco, ex Qlash e ora in forza ai K1ck Esports Club, giunti noni su venti team partecipanti.

Con la vittoria, il TSM porterà a casa 105.000 Dollari; i Na`Vi se ne tornano in patria con 75.000 e i Wyvern con 60.000.

La preseason è giunta al termine, ma Respawn Entertainment e EA hanno già in previsione di avviare finalmente la scena competitiva con tornei online e offline per la stagione 2020, anche se al momento non abbiamo molte informazioni in merito. Intanto, non ci resta che attendere gli sviluppi e goderci la fine della seconda Season.