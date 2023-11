Apex Rebels annunciato: il racing game di SEGA in Unreal Engine 5 presto in sala giochi

L'epoca delle sale giochi è ormai tramontato da decenni in occidente, ma in Giappone continuano ad essere ancora oggi una certezza. E così SEGA, da sempre un'eccellenza dei cabinati, alza il velo su Apex Rebels, un racing game nuovo di zecca realizzato grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5.

Sviluppato da 3MindWave per conto di SEGA Amusements, Apex Rebels promette di un'offrire un'esperienza arcade dai ritmi frenetici e tecnicamente all'avanguardia, pensata non solo per gli appassionati di lunga data del genere ma anche per i neofiti alle prime armi con i giochi di corse grazie ad un sistema di difficoltà che si adatta alle esigenze e le esperienze del giocatore. Studiato per raggiungere i 4K ed i 60fps, il nuovo titolo di corse si presenta con un cabinato dotato di volante e pedaliera, oltre ad uno schermo da 65 pollici per garantire la massima resa visiva possibile. Non manca inoltre la possibilità di giocare in multiplayer fino a 4 giocatori contemporaneamente.

Apex Rebels sarà giocabile dal 14 al 17 novembre 2023 durante l'evento IAAPA 2023 che si terrà all'Orlando County Convention Center di Orlando, in Florida, così da offrire a tutti i visitatori un assaggio concreto dei contenuti e delle qualità del Racing di nuova generazione prodotto da SEGA. Al momento, tuttavia, la distribuzione è prevista soltanto in sala giochi e nessuna versione per PC e console è stata annunciata. E chissà se mai le vedremo.

Insomma, a meno di un viaggio in Giappone appare davvero difficile riuscire a giocare Apex Rebels, visto che l'imponente cabinato con tutta probabilità non arriverà mai da noi dove l'era delle sale giochi è tramontata ormai da un gran pezzo. Purtroppo.