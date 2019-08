Apocalypse: l'avventura cinematografica si mostra in 10 minuti di gameplay dal ChinaJoy

Con ancora negli occhi le immagini della PS4 distrutta dal fan di Zelda come protesta per l'annuncio di Genshin Impact, torniamo idealmente tra gli stand del ChinaJoy 2019 per ammirare un nuovo filmato di gameplay off-screen di Apocalypse, la nuova avventura cinematografica di Future Tech per PC e PS4.

Per dare forma a questa nuova proprietà intellettuale, gli autori di Chengdu attingeranno a piene mani all'esperienza maturata con il progetto VR di Mars Alive per calarci in un contesto di gioco diamentralmente opposto.

In base alle esigue informazioni raccolte durante la kermesse videoludica e tecnologica cinese, la storia di Apocalypse sarà incentrata sulla narrazione e graviterà attorno alle gesta compiute da un gruppo di sopravvissuti ad una catastrofe non meglio precisata.

Seppur sgranate e fuori da qualsiasi contesto legato alla trama, le scene di gameplay immortalate nel filmato off-screen ripreso durante il ChinaJoy ci danno l'opportunità di osservare alcuni scampoli di un'avventura in cui, a detta degli sviluppatori di Future Tech, ogni azione o scelta compiuta dal giocatore si rifletterà sul destino del proprio alter-ego.

La data di lancio di Apocalypse non è stata ancora annunciata: il titolo, a ogni modo, dovrebbe arrivare su PC e PlayStation 4 tra la fine di quest'anno e la prima metà del 2020, anche se non sappiamo se sarà destinato al solo mercato asiatico o se, come nel controverso caso di Genshin Impact, è in programma il porting in lingua inglese e la sua commercializzazione occidentale.