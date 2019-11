App mobile di Google Stadia: le immagini svelano le funzionalità disponibili al lancio

Oltre alle immagini del controller di Stadia, nel nostro coverage per il lancio della nuova piattaforma in streaming di Google vi mostriamo degli scatti che illustrano le principali funzionalità accessibili dall'applicazione ufficiale di Stadia per sistemi mobile iOS e Android.

Come potete notare nelle immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia, a partire dal 19 novembre l'app di Stadia consentirà l'accesso a tutti gli acquirenti delle edizioni Founder's e Premiere a tre schede dedicate al Negozio, alla Home e alla funzionalità Esplora.

La prima sezione, naturalmente, assumerà la forma di una vetrina digitale su cui verranno mostrati i giochi di lancio di Google Stadia e tutti i titoli che entreranno a far parte successivamente della ludoteca cloud della piattaforma di Big G. I prezzi dei singoli giochi che trovate esposti nelle immagini, è bene precisarlo, potrebbero cambiare in funzione delle eventuali offerte e degli sconti applicati da Google sia nel periodo immediatamente successivo al lancio di Stadia che durante le prossime festività natalizie, o anche oltre.

Dalla schermata della Home, invece, l'app mobile di Google Stadia offre l'accesso alle impostazioni del proprio account e dei servizi associati all'abbonamento a Stadia Pro, con opzioni che comprendono la modifica dell'avatar, la sincronizzazione al controller ufficiale di Stadia o ad altri pad compatibili e il riepilogo dei giochi acquistati o sbloccati "gratuitamente" dal proprio account, cominciando da Destiny 2 The Collection.

La terza e ultima sezione dell'applicazione iOS e Android ufficiale di Stadia, chiamata Esplora, sarà invece la "piazza virtuale" da cui poter consultare i messaggi del Forum Community di Stadia, rimanere aggiornati sulle ultime novità del servizio e ammirare i filmati su YouTube dedicati alle funzionalità della piattaforma e ai suoi giochi. Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Google Stadia.