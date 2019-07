L'app di Project xCloud appare sul Microsoft Store in due versioni differenti

Sebbene la fase beta sia prevista soltanto per il mese di ottobre, è già stata avvistata all'interno del Microsoft Store l'app di Project xCloud, la piattaforma di gaming in streaming con cui la casa di Redmond intende andare a fare concorrenza a Google Stadia e PlayStation Now.

L'app presente sullo store è per la precisione suddivisa in due versioni, rispettivamente intitolate "xCloud Test Game" (attualmente non più raggiungibile) e "xCloud Test Game PAID". Pur vero che Microsoft non ha ancora diffuso dettagli particolarmente specifici al riguardo, questa differenziazione nella distribuzione dell'app sembrerebbe confermare quanto emerso in precedenza: xCloud, almeno per queste fasi di test, sarà gratuito per i giocatori che sfrutteranno la propria Xbox One come server personale, e a pagamento per coloro che invece non dispongono della console e che dovranno per forza di cose appoggiarsi ai server Azure che Microsoft mette loro a disposizione.

A proposito dell'infrastruttura che sorreggerà Project xCloud, Phil Spencer e soci hanno recentemente mostrato i potenti hardware impiegati dalla compagnia statunitense per supportare al meglio la sua nuova piattaforma. Semplificando il discorso, si può dire che la base di xCloud consiste in otto Xbox One S assemblate in un unico pezzo. Nelle scorse settimane si era inoltre vociferato del possibile arrivo di un nuovo controller concepito interamente in funzione di xCloud, ma al momento non è giunta alcuna conferma da parte di Microsoft.